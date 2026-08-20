پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم کشتی فرنگی جوانان ایران

پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم کشتی فرنگی جوانان ایران



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح زیر است:

نتیجه تلاش تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در عرصه جهانی با کسب یک نشان طلا و چهار برنز، منجر به نایب‌قهرمانی شد که قابل تقدیر است.

این رویداد رقابتی برای نسل جدید کشتی ایران اهمیت وافری داشت و برآیند نتایج که موجب قرار گرفتن تیم ایران در جایگاه دوم تیمی شد، امیدوارکننده است.

کشتی بار دیگر توانمندی مدال‌آوری ایران در ورزش دنیا را به رخ کشید. این موفقیت را به مدال‌آوران، کادر فنی و سرپرستی و همچنین مسئولان فدراسیون تبریک می‌گویم و نقش خانواده‌ها را بار دیگر در پرورش قهرمانان ارج می‌نهم.

با آرزوی موفقیت برای تیم کشتی آزاد جوانان، امیدوارم کشتی با استمرار بر مدار موفقیت، همچنان تلاشی افزون‌تر و عزمی راسخ‌تر برای موفقیت‌های پررنگ‌تر بعدی داشته باشد.