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دیدار تیمهای فولاد خوزستان و شمس آذر قزوین از هفته دوم لیگ برتر فوتبال با تساوی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و شمسآذر قزوین در چارچوب هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ساعت ۲۰:۳۰ دیشب در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
قضاوت این مسابقه بر عهده حسین زمانی بود.
دو تیم در هفته نخست نتوانسته بودند به برتری دست پیدا کنند و با انگیزه کسب اولین پیروزی فصل پا به این دیدار گذاشته بودند، فولاد در اصفهان با تساوی بدون کل متوقف شده بود و شمس نیز با دو گل در خانه نتیجه را به پرسپولیس واگذار کرده بود.
قفل دروازه شمس در دقیقه ۴۷ شکست، پاس کاپیتان ساسان انصاری در پشت محوطه جریمه به امیرحسین جولانی رسید، این بازیکن با یک بغلپا تماشایی به سبک تونی کروس، موفق شد به زیبایی گل اول را به ثمر برساند.
این پایان کار نبود، میلاد سورگی در محوطه جریمه سرنگون شد و داور این دیدار اعلام خطای پنالتی کرد، سورگی در دقیقه ۸۲ پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و ضربه این بازیکن را حامد لک مهار کرد، اما در برگشت خودش توانست گل تساوی را به ثمر برساند.
با این نتیجه فولاد با ۲ و شمس آذر با یک امتیاز به ترتیب در ردههای یازدهم و سیزدهم قرار گرفتند.