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مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی گفت:در راستای حمایت از صنایع کوچک، ۳۹ واحد تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان احیا و به چرخه تولید برگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سهراب فیض زاده پس از بازدید خبرنگاران و اصحاب رسانه از واحدهای صنعتی و تولیدی شهرکهای صنعتی شهید آیت الله آل هاشم و شهید سلیمی در نشست خبری به مناسبت روز ملی حمایت از صنایع کوچک گفت: با احیا و بازگشت این واحدها به چرخه تولید برای ۳۵۹ نفر در آذربایجان شرقی فرصت شغلی ایجاد شد.
وی با بیان اینکه صنایع کوچک نقش بی بدیلی در اقتصاد کشور و این استان ایفا میکنند و حمایت از این واحدها از اولویتهای این شرکت است اظهار کرد: از هفته دولت سال گذشته تاکنون وضعیت ۱۹۳ واحد تولیدی فعال بدون پروانه در شهرکها و نواحی صنعتی استان ساماندهی شده است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی گفت: در این بازه زمانی ۴۵ واحد صنعتی نیمه فعال مستقر در شهرکهای صنعتی نیز افزایش ظرفیت داشتند که با این اقدام برای بیش از ۱۵۷ نفر فرصت شغلی جدید ایجاد شد.
فیض زاده اراضی در اختیار شهرکهای صنعتی دولتی استان را ۱۰ هزار و ۶۰۰ هکتار اعلام کرد و ادامه داد: در این مدت پایش و تعیین تکلیف ۵۸۶ پرونده واحدهای صنعتی راکد با برگزاری ۳۰ جلسه مورد بررسی قرار گرفته و برای ۳۳۲ واحد صنعتی تصمیم گیری شده و به هیات استانی ارجاع شده است.
وی یادآور شد: در کارگروه پایش این واحدها، ۶۶ قرارداد واحدهای صنعتی به مساحت ۴۰ هکتار تعیین تکلیف شده و این اراضی برای سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذاران جدید قرار گرفته است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه در بخش دولتی ۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در این استان وجود دارد که ۵۲ مورد از آنها در مرحله بهره برداری است گفت: در این شهرکها و نواحی صنعتی تاکنون سه هزار و ۵۴۶ واحد صنعتی مستقر شدهاند که از این تعداد سه هزار و ۱۷۱ واحد فعال است.
فیض زاده با تاکید بر اینکه حدود ۸۹ درصد واحدهای صنعتی داخل شهرکها و نواحی صنعتی استان فعال هستند ادامه داد: در بخش غیردولتی نیز ۱۲ شهرک و نواحی صنعتی مصوب در استان وجود دارد که از این تعداد ۱۰ شهرک در مرحله بهره برداری قرار داشته و ۲ شهرک نیز در حال احداث است.
وی با اشاره به اینکه ۹۹۰ واحد صنعتی در شهرکها و نواحی غیردولتی استان فعالیت میکنند اظهار کرد: مجموع واحدهای صنعتی فعال در بخشهای دولتی و غیردولتی استان چهار هزار و ۱۶۱ واحد است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه پرونده ایجاد ۱۵ شهرک صنعتی غیردولتی نیز در این استان در دست اقدام است گفت: این استان از نظر استقبال سرمایه گذاران برای ایجاد شهرکهای صنعتی بعد از تهران در رتبههای دوم و سوم قرار دارد.
فیض زاده افزود: از هفته دولت سال گذشته تاکنون ۱۹۰ طرح جدید صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان ایجاد شده که با بهره برداری از آنها برای ۲ هزار و ۳۸۳ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی شده است.
وی اظهار کرد: برای اجرای این طرحها بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری گذاری جذب شده است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی مجموع قراردادهای شهرکهای صنعتی دولتی استان را ۶ هزار و ۳۳۰ فقره اعلام کرد و گفت: برای اجرای این قراردادها ۲ هزار و ۴۴۹ هکتار زمین واگذار شده است.
فیضی زاده ادامه داد: مجموع اشتغال ایجاد شده در شهرکهای صنعتی دولتی استان ۷۶ هزار و ۹۸۵ نفر بوده و برآورد میزان سرمایهگذاری در این شهرکهای نیز ۹۹۱ هزار میلیارد ریال است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی استان یادآور شد: در یک سال گذشته ۲۰ کیلومتر شبکه برق ۲۰ کیلوولت، ۱۵ کیلومتر شبکه روشنایی و ۲ پست برق اجرا شده است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی گفت: در حوزه تامین آب نیز ۱۹ کیلومتر شبکه توزیع، ۶ کیلومتر آبرسانی و سه مخزن بتنی آب در شهرکهای صنعتی احداث شده است.
فیضی زاده ادامه داد: در راستای توسعه زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی استان، ۱۶۰ کیلومتر جدول گذاری، ۶ کیلومتر عملیات آسفالت، ۶ کیلومتر شبکه گازرسانی و ۱۲ کیلومتر شبکه فیبر نوری اجرا شده است.
وی با اشاره به فعالیتهای این شرکت در بخش آموزش و تامین نیازهای آموزشی مدیران و کارشناسان شهرکهای صنعتی استان یادآور شد: در این مدت ۲۱۱ دوره آموزشی برای واحدهای صنعتی برگزار شد و چهار هزار و ۷۱۲ نفر از مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی در این دورهها شرکت کردند.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی گفت: در این مدت ۱۶۰ واحد صنعتی برای شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی مورد حمایت قرار گرفتهاند.
فیضی زاده با اشاره به حمایت این شرکت از شرکتهای دانشبنیان افزود: در این راستا ۱۰ شرکت مستعد دانش بنیان مورد حمایت قرار گرفتند که از این تعداد هشت شرکت دانش بنیان شدند.
وی اظهار کرد: در یکسال گذشته ۱۸ نیاز فناورانه واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شناسایی شدند که هشت مورد از این نیازها رفع شد.