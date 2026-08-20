سفیر روسیه در استکهلم با اشاره به برنامه سوئد برای تحویل جنگنده‌های «گریپن» به اوکراین، گفت که دریافت این جنگنده‌ها کمکی به کی‌یف نخواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بلیایف افزود: در مورد اینکه دریافت جنگنده‌های سوئدی به اوکراین کمک خواهد کرد یا خیر، تردیدی وجود ندارد که اهداف عملیات نظامی ویژه روسیه در هر صورت محقق خواهد شد.

او با بیان اینکه اوکراین منابع مالی لازم برای خرید جنگنده‌های سوئدی را در اختیار ندارد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که سوئد نیز به دنبال کسب درآمد از این معامله است.

بلیایف افزود: استکهلم و کی‌یف به دنبال استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در اروپا برای تامین هزینه خرید جنگنده‌های گریپن هستند، اما این طرح تاکنون عملی نشده است.

سفیر روسیه همچنین یادآور شد: سوئد قصد دارد برای قطعی کردن این توافق، در سال ۲۰۲۷ نیز ۱۶ فروند جنگنده قدیمی را که به دلیل جایگزینی با مدل‌های جدید از خدمت نیروی هوایی این کشور خارج خواهند شد، به اوکراین تحویل دهد.

به نوشته خبرگزاری ریانووستی، «اولف کریسترسون» نخست‌وزیر سوئد پیش‌تر اعلام کرده بود که این کشور ۳۲ فروند جنگنده گریپن در اختیار اوکراین قرار خواهد داد که شامل ۱۶ فروند مدل جدید برای فروش به کی‌یف و ۱۶ فروند جنگنده مستعمل برای اهدا به این کشور است.