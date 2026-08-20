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کیم یو جونگ خواهر حاکم کره شمالی ادعای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره احتمال اعزام ۵۰ هزار نیروی کرهای به روسیه را بی اساس و ساخته ذهن او خواند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کیم یو جونگ گفت: ارزیابی زلنسکی درباره برنامه احتمالی اعزام نیرو به روسیه بیاساس و ساخته ذهن خود او است.
او افزود: مسئولیت آغاز و طولانی شدن بحران اوکراین بهطور کامل متوجه آمریکا و غرب است.
خواهر حاکم کره شمالی همچنین با اشاره به سیاست آمریکا در قبال پیونگیانگ گفت که رویکرد خصمانه واشنگتن در قبال کره شمالی تغییری نکرده است و برگزاری رزمایشهای نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی و تهدید امنیت ملی پیونگیانگ همچنان ادامه دارد.
کیم یو جونگ در ادامه با اشاره به روابط میان رهبران آمریکا و کره شمالی افزود: من از هرگونه تماس اخیر میان دو طرف اطلاعی ندارم.
بر اساس این گزارش، زلنسکی پیشتر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شده بود که کره شمالی قصد دارد تا ۵۰ هزار نیروی دیگر به روسیه اعزام کند تا در کنار نیروهای این کشور علیه اوکراین بجنگند.
مقامهای آمریکایی پیشتر اعلام کرده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از دستیارانش خواسته است که تا پائیز امسال دیداری میان وی و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برگزار کنند.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت که ترامپ با این اقدام به دنبال احیای تلاشهای دیپلمات دور اول ریاست جمهوری خود برای متقاعد کردن کیم به منظور کنار گذاشتن برنامه هستهای کره شمالی است.
مقامهای آمریکایی گفتند که ترامپ به طور خصوصی در مورد ترتیب دادن یک گفت وگوی حضوری با کیم در طول سفر بعدی خود به آسیا صحبت کرده است.
این سفر ممکن است که در ماه نوامبر انجام شود یعنی زمانی که رهبران جهان در نشست همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوسیه در شنژن چین گرد هم میآیند.