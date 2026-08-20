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گزارشها از شنیدهشدن صدای بلند انفجارهایی در فرودگاه نظامی کویرس در حومه حلب سوریه حکایت دارد. همزمان تلویزیون سوریه از شنیده شدن صدای انفجار در غرب استان درعا خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، الجزیره از فعالیت هواپیماهای جنگی و پدافند هوایی بر فراز پایگاه نظامی کویرس در استان حلب سوریه خبر داد. برخی منابع خبری گفتند رژیم صهیونیستی این فرودگاه را بمباران کرده است.
رژیم اشغالگر قدس سحرگاه سهشنبه هم به فرودگاه نظامی ابوالظهور در حومه ادلب در شمال غربی سوریه حمله کرد.
این حمله همزمان با کارهای بازسازی فرودگاه و در بحبوحه تشدید همکاریهای نظامی بین سوریه و ترکیه انجام شد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی تهدید کرده با حضور نظامی ترکیه در سوریه مقابله خواهد کرد.
همزمان تلویزیون سوریه از شنیده شدن صدای انفجار در غرب استان درعا خبر داد و اعلام کرد که ماهیت این انفجار مشخص نیست و بررسیها در این باره ادامه دارد.
کاربران فضای مجازی نیز محل این انفجار را شهرک مزیریب در ریف درعا اعلام کردهاند.
رسانههای محلی استان درعا از ترور برادر سرکرده سابق یکی از گروههای مسلح این کشور بر اثر انفجار بمب جای گذاری شده در خودروی او در روستای العجمی خبر دادهاند.