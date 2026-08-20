رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در پی ناکامی در میدان نظامی و درحالیکه به دلیل تجاوز علیه ایران با فشار افکار عمومی جهان و کشورش روبروست، با در پیش گرفتن رویکرد خصمانه ضد ایرانی، مدعی آغاز جنگ اقتصادی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور تروریست آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با تکرار لفاظی‌هایش و درحالیکه در میانه مذاکرات به ایران تجاوز کرده است، ادعا کرد: «هیچ‌کس بیش از من به جمهوری اسلامی ایران فرصت نداده است تا به یک توافق دست پیدا کند. متاسفانه، (البته) برای آنها، این فرصت را از دست دادند.»

او که به شدت به دلیل پیامد‌های تجاوز علیه ایران تحت فشار افکار عمومی مردم آمریکا و کنگره در آستانه انتخابات میاندوره‌ای قرار دارد، مدعی شد: «بنابراین، امروز خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی را که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است، اعلام می‌کنم!»

ترامپ در حالیکه واشنگتن سال‌ها ایران را به صورت یکجانبه تحریم کرده است، ادعا کرد: «این یک جنگ اقتصادی و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود.»

رئیس جمهوری آمریکا در توجیه تجاوز خود به ایران و دستاوردسازی از آن با تکرار ادعاهایش مدعی شد: «نیروی دریایی آنها نابود شده، نیروی هوایی آنها از بین رفته، کارخانه‌های نظامی آنها به ویرانه تبدیل شده، پول آنها بی‌ارزش شده و کشورشان در آستانه فروپاشی است.»

ترامپ که به دلیل شکست در میدان نظامی علیه ایران و طولانی شدن این تجاوز بی دلیل به دلیل مقاومت تهران خشمگین است، ادعا کرد: «من همچنین اعلام می‌کنم که هر کشوری که به موسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها و یا نهاد‌های دولتی خود اجازه دهد هر نوع حمایتی از ایران ارائه دهند، با پیامد‌های شدید اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.»

رئیس جمهوری آمریکا درحالیکه متحدان واشنگتن او را در تجاوز بی دلیل علیه ایران همراهی نکردند، مدعی شد: «قاچاق نفت، خطوط اعتباری متقابل، انتقال‌های نقدی، صرافی‌ها، ثبت کشتی‌ها و شرکت‌های پوششی همه اینها باید همین حالا متوقف شوند. خودتان می‌دانید چه کسانی هستید.»

ترامپ در حالیکه واشنگتن سالهاست رویکرد خصمانه فشار اقتصادی و تحریم‌ها علیه ملت ایران را در پیش گرفته است، با اشاره به نبرد نورماندی و عملیات موسوم به «روز دی / D-DAY» ادعا کرد: «این یک روز - دی (تعیین کننده) اقتصادی خواهد بود و ما به همه متحدانمان نیاز داریم تا در کنار ایالات متحده آمریکا بایستند و برای منزوی کردن و شکست تهدید ایران همکاری کنند.»

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه لفاظی‌هایش با توهین به ملت ایران، مدعی شد: «این دیوانه‌ها در آستانه فروپاشی هستند و این اقدامات تاریخی آنها را فلج می‌کند و توانایی آنها را برای گسترش تروریسم در سراسر جهان از بین می‌برد. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.»

ایران و آمریکا پس دو دور جنگ و چند دور مذاکره غیرمستقیم، به یک یادداشت تفاهم برای کاهش تنش‌ها و پیشبرد مسیر دیپلماسی در اسلام آباد پاکستان دست یافتند، اما این تفاهم هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید و واشنگتن رویکردی متناقض میان مذاکره و فشار اتخاذ کرده است.

ترامپ بار‌ها ادعای پیروزی در این تجاوز بی دلیل و حتی «باز بودن» تنگه هرمز را کرده است در حالیکه ایران، کنترل این آبراه حیاتی را برای دفاع راهبردی از خود در اختیار دارد.

ادعا‌های ترامپ و دولتش در حالی است که سردرگمی به یکی از مهم‌ترین ضعف‌های سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال ایران تبدیل شده و در برخی از رسانه‌ها نیز نبود یک «هدف راهبردی ثابت» به عنوان یکی از محور‌های همین سردرگمی مطرح شده است.

رفتار‌های متناقض ترامپ، گویای این است که او بیشتر به دنبال روایت سازی پیرامون پیروزی ادعایی خود در تجاوز بی دلیل علیه ایران است؛ سیاستی که عملا به تعمیق بی‌اعتمادی تهران و شانه خالی کردن مکرر واشنگتن از وفای به عهد در توافق‌های امضا شده به دست رئیس جمهور این کشور منتهی شده است.

تلاش‌های واشنگتن برای القای تضعیف ایران در حوزه‌های اقتصادی و حتی نظامی و سپس ایجاد امیدواری به منظور وادار کردن تهران به پذیرش توافقی از موضع غیربرابر است؛ محاسبه‌ای که مقامات ایرانی بار‌ها آن را رد کرده‌اند.