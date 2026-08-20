وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد: در اعتراض به تصمیم رژیم اسرائیل برای پیشبرد طرحشهرک‌سازی در منطقه موسوم به «ای یک» (E ۱) در کرانه باختری، کاردار این رژیم را احضار کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اد میلیبند در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: دولت انگلیس پس از آنکه اسرائیل برای ساخت یک طرح بزرگ شهرک‌سازی در منطقه «ای یک» مناقصه برگزار کرد، کاردار این رژیم را به وزارت خارجه احضار کرده است.

او با بیان اینکه این اقدام غیرقابل قبول و مخرب است، افزود: اجرای طرح «ای یک» می‌تواند بخش مرکزی سرزمین فلسطین را قطع کرده و با جداسازی کرانه باختری از قدس شرقی، چشم‌انداز راه‌حل دو دولتی را با خطر جدی مواجه کند.

وزیر خارجه انگلیس همچنین یادآور شد: ما پیش‌تر نیز به‌صورت علنی و خصوصی مخالفت خود را با طرح شهرک‌سازی «ای یک» اعلام کرده بودیم و آن را مغایر با قوانین بین‌المللی می‌دانیم.

میلیبند در ادامه درباره تشدید خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست و گسترش شهرک‌سازی از سوی رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت: این اقدامات شرایط زندگی فلسطینیان را وخیم‌تر کرده و با ایجاد تغییرات برگشت‌ناپذیر در سرزمین های اشغالی، چشم‌انداز تشکیل کشور مستقل فلسطین و راه‌حل دو دولتی را تهدید می‌کند و ما در برابر این اقدامات سکوت نخواهیم کرد.

مارتین گیزه معاون سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم پیش‌تر در اظهاراتی با بیان اینکه گسترش شهرک‌های غیرقانونی لز سوی رژیم اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند، برنامه این رژیم برای ساخت بیش از یک هزار واحد مسکونی در کرانه باختری را محکوم کرده بود.

E ۱ یک طرح شهرک‌سازی است که با هدف اتصال قدس به شهرک‌های شرق آن (مانند معالیه ادومیم) از طریق مصادره زمین‌های فلسطینی و ایجاد شهرک‌های جدید، از هرگونه گسترش احتمالی فلسطین جلوگیری می‌کند. این طرح با مخالفت گسترده بین‌المللی رو‌به‌رو شده و اجرای آن را سال‌ها به تعویق انداخته است.

طرح شهرک‌سازی E ۱ که نخستین‌بار در دهه ۱۹۹۰ در زمان نخست‌وزیری «اسحاق رابین» پیشنهاد شد، با طرح‌های اولیه‌ای برای ساخت ۲۵۰۰ واحد مسکونی آغاز شد.

در سال ۲۰۰۴ این طرح گسترش یافت و حدود چهار هزار واحد مسکونی به همراه مراکز تجاری و گردشگری را شامل شد.

بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ مراحل جدیدی اعلام شد که شامل مصادره زمین‌ها، تهیه طرح‌های عمرانی و ساخت جاده بود، اما هر بار به دلیل فشار‌های بین‌المللی، اجرای این طرح‌ها متوقف شد.