استرالیا در اعتراض به خودداری رژیم صهیونیستی از اتخاذ اقدامات کیفری در پرونده مرگ یک امدادگر استرالیایی، سفیر این رژیم را احضار کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر خارجه استرالیا اعلام کرد که کانبرا در اعتراض به خودداری رژیم اسرائیل از اتخاذ اقدامات کیفری در پرونده مرگ یک امدادگر استرالیایی، سفیر این رژیم را احضار کرده است.

وزارت خارجه استرالیا با ابراز نارضایتی شدید از این مساله تاکید کرد که رژیم صهیونیستی تاکنون علیه افراد دخیل در قتل این امدادگر استرالیایی هیچ اقدام کیفری انجام نداده است.

حمله رژیم صهیونیستی در روز دوشنبه برابر با اول آوریل ۲۰۲۴ (۱۳ فروردین ۱۴۰۳) به کاروان گروه بین‌المللی «آشپزخانه مرکزی جهانی» در غزه منجر به کشته شدن هفت نفر از جمله زومی فرانکوم یک تبعه استرالیایی شده بود.