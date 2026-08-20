به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ارتش رژیم صهیونیستی با انجام یک انفجار شدید در شهرک الخیام در بخش مرجعیون استان نبطیه، بخش دیگری از زیرساخت‌های جنوب لبنان را تخریب کرده است.

تخریب زیرساخت‌های جنوب لبنان با هدف غیرقابل سکونت کردن این مناطق و جلوگیری از بازگشت مردم حامی مقاومت به خانه‌های خود، انجام می‌شود.

شبکه المیادین هم گزارش داد، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در دو نوبت اطراف تپه الدبشه از سمت منطقه دوحه در شهرک کفر رمان در استان نبطیه را بمباران کرده‌اند.

توپخانه این رژیم نیز ارتفاعات علی الطاهر و منطقه دوحه در شهرک کفر رمان را هدف قرار داده است. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی پیش تر ارتفاعات علی الطاهر را در چند نوبت بمباران کرده بودند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.