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مدیر اداره رسانهای حشد شعبی عراق گفت: «همه نشانهها حاکی از تصویب قریبالوقوع قانون حشد شعبی است و هیچ فشاری برای جلوگیری از آن وجود ندارد.»
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مدیر اداره رسانهای حشد شعبی عراق، با اشاره به روند خروج نیروهای خارجی از این کشور گفت: ۳۰ سپتامبر، برابر با ۸ مهر، روزی حاکمیتی و تاریخی برای عراق خواهد بود؛ زیرا قرار است در این تاریخ روند پایان حضور نیروهای خارجی در کشور رقم بخورد.
مهند العقابی با تأکید بر اهمیت این موعد افزود: پایان حضور نظامیان بیگانه، از جمله نیروهای آمریکایی، برای مردم عراق یک مناسبت مهم و قابل توجه است.
العقابی همچنین گفت برخی جریانهای رسانهای، فرهنگی و سیاسی تلاش میکنند با طرح موضوعات مختلف، اهمیت این رویداد را تحتالشعاع قرار دهند.
مدیر اداره رسانهای حشد شعبی عراق افزود: برخی طرفها با برجستهکردن موضوع «انحصار سلاح در دست دولت» در تلاشاند افکار عمومی را درباره پرونده حضور نیروهای خارجی و خروج آنها دچار سردرگمی کنند.
او تأکید کرد که موعد پیشرو از منظر حشد شعبی، نمادی از تقویت حاکمیت ملی عراق و پایان یکی از مهمترین پروندههای مرتبط با حضور نیروهای خارجی در این کشور است.
العقابی توضیح داد که «گفتوگو بهترین راه برای حل هرگونه اختلاف است» و «نیروهای بسیج مردمی (حشد شعبی) نقشی در ایجاد پل بین دولت و گروهها دارند و عراق در حال حاضر از هر زمان دیگری باثباتتر است.»
العقابی درباره قانون حشد شعبی ابراز امیدواری کرد که «این قانون در روزهای آینده تصویب شود» و تأکید کرد که «همه نشانهها حاکی از تصویب قریبالوقوع آن است و هیچ فشاری برای جلوگیری از آن وجود ندارد.»
او افزود که این قانون «حقوق مبارزان و خانوادههایشان را تضمین میکند و به ثبات این سازمان کمک خواهد کرد.»
العقابی درباره قابلیتهای نیروهای حشد شعبی گفت: «نیروهای حشد شعبی روزانه در حال پیشرفت هستند و از نظر تعداد، آموزش، سازماندهی، تسلیحات و تجهیزات قویتر میشوند.»
او با تأکید بر اینکه نقش این نیرو «تغییر نخواهد کرد و برنامههایی برای توسعه قابلیتهایش مطابق با تحولات جهانی وجود دارد»، افزود: «نیروهای حشد شعبی پشتیبان و ستون فقرات نیروهای امنیتی و دولت هستند و نمیتوان آن را رها کرد.»
این عضو حشد شعبی توضیح داد که «نیروهای حشد شعبی از فرمانده کل نیروهای مسلح دستور میگیرند و بدون دستور او ذرهای حرکت نمیکنند.»
العقابی خاطرنشان کرد که «نیروهای حشد شعبی تقریباً ۲۵۰ هزار مبارز و تعداد زیادی از اقشار مختلف مردم عراق را شامل میشوند.»
او خاطرنشان کرد که تشکیلات آن شامل تیپهایی از جوامع مسیحی و ایزدی است.
او ادامه داد: «نیروهای بسیج مردمی در برخی موارد مورد بیعدالتی قرار گرفتهاند و این نیرو بخش مهمی از سیستم نیروهای امنیتی است.»
العقابی بر لزوم تأمین حقوق مجروحان و شهدای حشد شعبی و خانوادههای آنها تأکید کرد، به ویژه اینکه اکثر خانوادههای مجروحان و شهدا از طبقات فقیرتر هستند.