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مراسم اربعین تدفین قائد شهید امت در قم

مراسم بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران از سوی رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با حضور علما، روحانیون و مردم ولایتمدار قم برگزار شد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ - ۰۶:۰۰
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برچسب ها: رهبرشهیدانقلاب ، حرم حضرت معصومه(س) ، رهبرمعظم
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