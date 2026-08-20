اتمام ۹۰ درصد طرحهای عمرانی مازندران تا سال آینده
استاندار مازندران با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای علمی، از تکمیل بیش از ۹۰ درصد طرحهای عمرانی و اقتصادی استان تا سال آینده خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مهدی یونسی رستمی، با بیان اینکه در استان بدون برنامه نیستیم، گفت: چه در بعد اقتصادی، چه عمرانی و چه سازندگی مردم در هر قدم شاهد اجرای برنامههای توسعهای در سراسر استان بودهاند و این منابع با رعایت عدالت جغرافیایی و اقتصادی توزیع شده است.
او افزود: شعار ما این بود که استان را به مثابه یک شهر واحد میبینیم و این موضوع در توزیع خدمات و منابع در نقاط مختلف استان، از جمله شهرستانهای شرقی و غربی، مشهود است.
استاندار مازندران با اشاره به دستاوردهای اخیر در حوزه بازسازی، سازندگی و اقتصاد، ادامه داد: با اجرای برنامهها، حدود ۹۰ درصد طرحهای استان تا سال آینده به اتمام رسیده و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
یونسی رستمی همچنین بر لزوم بهرهگیری از نیروهای علمی و توانمند و فاصله گرفتن از رویکردهای سنتی تأکید کرد و گفت: مگر میشود در استانی، چون مازندران، با وجود منابع آبی فراوان، با کمبود آب در مرکز استان یا مناطق اطراف آن مواجه باشیم؟
مقام عالی دولت در مازندران خبر داد: با برنامهریزی انجام شده، حدود ۶۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق استان در سال آینده افزوده و با همکاری مدیران، چالشهای موجود در این زمینه مرتفع میشود
یونسی رستمی با بیان اینکه مدیران ما با برنامه حرکت میکنند افزود: ما در میدان تصمیم میگیریم و در میدان نیز اصلاحات لازم را انجام میدهیم.
استاندار مازندران همچنین به رضایتمندی بالای ۸۰ درصدی در نظرسنجیهای سطح استان، در کنار امنیت پایدار که امکان پذیرای بیش از ۱۷ میلیون مسافر بوده است، اشاره کرد.