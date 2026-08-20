

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، آیت‌الله محمدی لائینی در یکصد و هفتاد و دومین شب اجتماعات مردم ولایی و انقلابی ساری و مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: خداوند برای مظلوم چهار حق در نظر گرفته است؛ نخست، حق بیان بدی‌های ظالم و فریاد کشیدن از جنایات او و دوم، حق دفاع و مقابله به مثل است.

او با بیان اینکه اسلام دین تسلیم در برابر ظلم نیست، افزود: دین اسلام بر پایه بازدارندگی است و اگر کسی به ما تجاوز کند، دفاع از خود و کشور، از ناموس و امنیت، یک واجب است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری حق سوم را حق مظلوم برای درخواست کمک از دیگران دانست و با استناد به آیات قرآن و الگوی عاشورایی، تأکید کرد درخواست یاری از مسلمانان، نه تنها کار اشتباهی نیست، بلکه یک حق الهی است.





آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به نقش‌آفرینی گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن و گروه‌های جهادی عراق در جبهه مقاومت گفت: دشمنان و آمریکا به دنبال حذف این جبهه متحد هستند، اما ما اعلام می‌کنیم که جبهه مقاومت از لبنان تا یمن و عراق، یک پیکر واحد و یک جبهه واحد است و ایران اسلامی نیز همواره این بازوان مقاومت را یاری خواهد کرد.





نماینده ولی‌فقیه در مازندران افزود: حق چهارم حق انتقام و خونخواهی است و ملت ایران حق دارد پرچم خونخواهی را برای رسیدن به عدالت بالا ببرد.





او خطاب به مقامات دشمن، از جمله ترامپ و نتانیاهو، گفت: خواب خوشی نخواهید داشت و آزادگان جهان قطعاً انتقام خون رهبر عزیزمان را از شما خواهند گرفت.





امام جمعه ساری گفت: از اینکه استان مازندران به عنوان استان برتر در طرح‌ها شناخته شد خوشحال هستیم، اما مهم‌تر از طرح‌های عمرانی سرمایه‌های ارزشی و انقلابی و ارزش‌های دینی ماست.

آیت‌الله محمدی لائینی افزود: همه باید خواستار حریم ارزش‌ها و حجاب و عفاف باشیم، اما آنچه در کوچه و خیابان دیده می‌شود زیبنده نیست و هم مردم و هم مسئولین باید رعایت کنند.