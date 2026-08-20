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رسانههای اوکراینی بامداد پنجشنبه از وقوع چندین انفجار قدرتمند در کییف خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رسانههای اوکراینی بامداد پنجشنبه از وقوع چندین انفجار مهیب در پایتخت این کشور خبر دادند.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، دقایقی پیش، وزارت تحول دیجیتال اوکراین هشدار حملات هوایی و وضعیت قرمز در کییف اعلام کرده بود.
شهردار کییف نیز در بیانیهای گفت: «انفجارهایی در پایتخت روی داده است. کییف هدف حمله موشکی بالستیک روسیه قرار گرفته است».
برخی رسانهها گزارش دادند که حمله موشکی گسترده روسیه به کییف با امواج متعدد موشکهای بالستیک و مافوق صوت در حال انجام است.
در این گزارشها آمده است: «در ۲۰ دقیقه اول حداقل ۱۵ تا ۱۶ موشک به سمت کییف ردیابی شدند، از جمله موشکهای اسکندر-ام، موشکهای کِیاِن-۲۳ ساخت کره شمالی و ۵ تا ۸ موشک هایپرسونیک زیرکان که به طور همزمان از چندین منطقه روسیه شلیک شدند».
جزئیات بیشتری از خسارات و اهداف این حملات تا لحظه انتشار این خبر منتشر نشده است و در صورت دریافت گزارشهای بیشتر، بهروز رسانی خواهد شد.