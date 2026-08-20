بدهی ملی آمریکا نصاب جدید ثبت کرد
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد: کل بدهی ایالات متحده نخستین بار از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و هشدارهای جدیدی را درباره بحران مالی قریبالوقوع ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جدیدترین بیانیه وزارت خزانهداری از ماندههای نقدی و بدهی نشان داد که کل بدهی عمومی معوقه روز سهشنبه به ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسیده است.
بدهی فدرال اکنون در کمتر از ۱۰ سال، از ۱۹.۹۵ تریلیون دلار زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای اولین بار در ژانویه ۲۰۱۷ به قدرت رسید، بیش از دو برابر شده است.
تقریباً یکسوم از این افزایش در طول دو سال استقراض دیوانهوار دولت برای تأمین مالی اقدامات مقابله با بیماری همهگیر کووید-۱۹ که از سوی ترامپ و جانشین او، جو بایدن، اجرا شد، روی داده است. بقیه به انتخابهای سیاستهای مالی هر دو رئیس جمهور، همراه با ناترازی درازمدت در مالیات و هزینهها نسبت داده میشود.
از زمان روی کار آمدن دوباره ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، بار بدهی ایالات متحده ۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافته است و کل افزایش در طول دو دوره ریاستجمهوری او را به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسانده است.
بدهی کلی در طول ریاست جمهوری بایدن ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافته است که با هزینههای قابل توجهی برای رهایی از پاندمی کووید-۱۹ نیز مشخص شده است، اما این افزایش همچنین ناشی از هزینههای قابل توجه در سرمایهگذاری در زیرساختها، انرژی پاک و سایر اولویتهای مورد حمایت حزب دموکرات او بوده است.
تخمینهای کمیسیون غیرحزبی بودجه فدرال مسئول نشان داد که انتخابهای سیاسی ترامپ و بایدن، مسیر بدهی فدرال را فراتر از آنچه تحت قوانین هزینههای موجود در زمان روی کار آمدن هر یک از آنها انباشته میشد، افزایش داده است.