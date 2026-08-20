

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، سرهنگ سعید مهدوی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تیراندازی و قتل اعضای یک خانواده در یکی از روستا‌های منطقه ناتل کنار شهرستان نور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با حضور در محل وقوع جرم دریافتند، قاتل پدر، مادر و برادر همسرش را با شلیک گلوله به قتل رساند و از محل جنایت متواری شد.

سرهنگ مهدوی، ادامه داد: متهم پس از شناسایی در عملیات ضربتی پلیس دستگیر شد و در اعترافات خود انگیزه قتل را اختلاف خانوادگی عنوان کرد.