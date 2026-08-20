به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، محمدجعفر آفرین با اشاره به وجود ۲۴ هزار کندو در اندیمشک، اظهار داشت: میزان تولید عسل در سال جاری در این شهرستان به ۲۱۰ هزار کیلوگرم رسید.

وی ادامه داد: در سال زراعی ۱۴٠۵-۱۴٠۴ علاوه بر تولید و برداشت عسل با کیفیت در اندیمشک، ۶ هزار کیلوگرم موم و هزار و ۲۰۰ کیلوگرم گرده نیز از کندو‌های زنبورستان‌های بومی این شهرستان تولید شد.

آفرین با بیان اینکه ۱۸٠ نفر به‌طور مستقیم در اندیمشک به شغل زنبورداری مشغول به کار هستند، تصریح کرد: جهاد کشاورزی شهرستان با حمایت‌های ویژه از زنبورداران و نیز شرایط اقلیمی مناسب، تنوع زیاد گیاهان دارویی و مرتعی، توسعه باغات و وجود کوهستان وسیع، ظرفیت مناسبی برای تولید عسل و افزایش ظرفیت این بخش در اندیمشک ایجاد کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک می‌گوید: فرآورده‌هایی مانند تولید ژل رویال، موم، گرده و ملکه در این حلقه قرار دارند که با پیگیری و برنامه ریزی‌های این مدیریت و توسعه و تکمیل این زنجیره می‌توان ظرفیت اشتغال‌زایی پایدار و مناسبی ایجاد کرد.

گفتنی است؛ برداشت عسل در اندیمشک در ۳ فصل بهار (برداشت عسل کنار و اکالیپتوس)، تابستان (برداشت عسل کوهستان) و پاییز صورت می‌گیرد و بیشترین میزان برداشت این محصول در تابستان و بهترین آن عسل کوهستان است.