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سخنگوی سازمان ملل در پی تحریم دو مقام ارشد دیوان بین المللی کیفری از سوی آمریکا، گفت: دبیرکل سازمان ملل نگرانی جدی خود را درباره این اقدام و همچنین ادامه اعمال تحریم علیه دیگر کارکنان دیوان بینالمللی کیفری، ابراز میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: سازمان ملل متحد دیوان بینالمللی کیفری را یکی از ارکان اصلی عدالت میداند و دبیرکل سازمان ملل متحد برای فعالیتهای این دیوان احترام زیادی قائل است.
«مارکو روبیو» وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ روز سهشنبه به وقت محلی اعلام کرد که ایالات متحده دو مقام دیوان بینالمللی کیفری را به دلیل نقش آنها در اقدامات این دادگاه علیه مقامهای کشورهایی که صلاحیت قضایی آن را نپذیرفتهاند، تحریم کرده است.
روبیو اعلام کرد: توموکو آکانه رئیس دیوان بینالمللی کیفری و شهروند ژاپن و عبدالله سیه وکیل ارشد این دادگاه و شهروند سنگال را بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ آمریکا تحریم کرده است.
سخنگوی سازمان ملل همچنین به سخنان ضد فلسطینی یک مقام اسرائیلی واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.
دوجاریک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در مصاحبهای رادیویی با توهین به فلسطینیان گفت که هر شب باید بین ۳۰ تا ۴۰ فلسطینی کشته شوند و فلسطینیها حتی انسان هم نیستند. آیا دبیرکل سازمان ملل این اظهارات را محکوم میکند؟، گفت: این اظهارات وحشتناک، ظالمانه و غیرانسانی و خطرناک هستند و ما آنها را به صراحت محکوم میکنیم.
بن گویر به تازگی خواستار تشدید حملات هوایی به نوار غزه و کشتن «۳۰ تا ۴۰» فلسطینی در روز شده است.
شمار شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۹۹ نفر و شمار زخمی ها به ۱۷۴ هزار و ۳۱۰ نفر رسیده است.
این درحالی است که به تازگی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در سرزمینهای اشغالی فلسطین موسوم به «اوچا» اعلام کرد فلسطینیهایی که در حال بازگشت به نوار غزه هستند، هنگام عبور از گذرگاه کرم ابوسالم و پیش از آن در گذرگاه رفح، با خشونت فیزیکی، تهدید، رفتار تحقیرآمیز و بازرسی از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی مواجه شدهاند.
دفتر حقوق بشر این سازمان اعلام کرد که گزارشهای گستردهای درباره مصادره داروها، تجهیزات پزشکی، مدارک شخصی، مدارک تحصیلی، پول و دیگر وسایل شخصی فلسطینیها دریافت کرده است؛ بدون آنکه سازوکاری برای بازگرداندن این اموال وجود داشته باشد. صدها فلسطینی بازگشته، سفرهای طولانی و دشواری را توصیف کردهاند.
فقط در یکی از روزهای ماه ژوئیه (تیر ماه)، ۵۴ نفر از ۹۲ فرد بازگشته تائید کردند که بخشی یا تمام وسایل شخصی آنها، از جمله داروها و تجهیزات کمکی، مصادره شده است.