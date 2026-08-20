با ادامه موج گرمای کم‌سابقه در اروپا، سازمان بهداشت عمومی فرانسه اعلام کرد: شمار مرگ‌های ناشی از گرمای شدید تابستان به هفت هزار و ۳۰۷ نفر رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سازمان بهداشت عمومی فرانسه اعلام کرد که هفت هزار و ۳۰۷ مرگ بیشتر از حد معمول از اواخر ماه مه (اوایل خرداد) تاکنون ثبت شده که نزدیک به سه‌چهارم آنها مربوط به افراد ۷۵ سال به بالا بوده است.

فرانسه از اواسط ژوئن (اواخر خرداد) تاکنون با سه موج گرما مواجه شده و در مجموع ۵۲ روز موج گرما را تجربه کرده است؛ رقمی که بیشترین میزان از زمان آغاز ثبت این داده‌ها در سال ۱۹۴۷ به شمار می‌رود.

مقام‌های بهداشت عمومی فرانسه تاکید کردند که این آمار شامل مرگ‌ومیر ناشی از همه عوامل است و هنوز نمی‌توان به طور قطعی همه این موارد را به گرما نسبت داد.

بنا بر اعلام این مقام‌های بهداشتی، آمار نهایی در پائیز منتشر خواهد شد.