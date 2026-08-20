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وانگ یی وزیر امور خارجه چین از آمریکا خواست تا سیاست خود در قبال کره شمالی را تغییر دهد و مواضع خصمانهای را که واشنگتن سالها در قبال پیونگیانگ دنبال کرده است، کنار بگذارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وانگ یی پس از دیدار با چو هیون وزیر خارجه کرهجنوبی در سئول در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال میانجیگری پکن برای برگزاری نشست میان آمریکا و کره شمالی، گفت: واشنگتن و پیونگ یانگ باید درباره این موضوع تصمیمگیری کنند.
او افزود: بهویژه آمریکا باید سیاست خصمانه خود در قبال پیونگیانگ را که برای سالهای طولانی دنبال کرده است، تغییر دهد.
مقامهای آمریکایی پیشتر اعلام کرده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از دستیارانش خواسته است که تا پائیز امسال دیداری میان وی و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برگزار کنند.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت که ترامپ با این اقدام به دنبال احیای تلاشهای دیپلمات دور اول ریاست جمهوری خود برای متقاعد کردن کیم به منظور کنار گذاشتن برنامه هستهای کره شمالی است.
مقامهای آمریکایی گفتند که ترامپ به طور خصوصی در مورد ترتیب دادن یک گفت وگوی حضوری با کیم در طول سفر بعدی خود به آسیا صحبت کرده است.
این سفر ممکن است که در ماه نوامبر انجام شود یعنی زمانی که رهبران جهان در نشست همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوسیه در شنژن چین گرد هم میآیند.