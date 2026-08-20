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نمایندگان روسیه و چین در نشست شورای امنیت بر جلوگیری از طرح مسائل خارج از حیطه صلاحیت شورا تأکید کردند و خواستار اصلاح روشهای کاری شورا برای افزایش اثربخشی آن شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره روشهای کاری این شورا در سخنانی، خواستار توقف تضعیف شورای امنیت با طرح موضوعات خارج از حیطه صلاحیت آن شد.
«واسیلی نبنزیا» گفت که دستور کار این نهاد همچنان با افزودن موضوعاتی که در حیطه صلاحیت آن قرار ندارند مانند حقوق بشر و تغییرات اقلیمی، تضعیف میشود.
سفیر روسیه در سازمان ملل افزود که خود سازمان ملل متحد نیز در حال تبدیل شدن به قربانی این روند است و بسیاری از کشورهای میزبان در سراسر جهان، بهطور فزایندهای در تلاش هستند تا از حضور سازمان ملل متحد در کشورهای خود خلاص شوند.
نبنزیا افزود: اعضای غربی شورا همچنان حاضر نیستند تحریمهایی را که دیگر با وضعیت کنونی در میدان مطابقت ندارند مورد بازبینی قرار دهند و در عوض، از آنها بهعنوان ابزار مورد علاقه برای اعمال فشار در سیاست خارجی تحت پرچم سازمان ملل متحد استفاده میکنند.
او در عین حال هشدار داد: بسیاری از پیشنویسهای قطعنامهها در شورای امنیت با واقعیت فاصله دارند، با مجریان اصلی خود هماهنگ نشدهاند و آشکارا دارای ماهیتی تقابلی هستند.
سفیر و نماینده چین در سازمان ملل نیز در این نشست شورای امنیت گفت: باید وحدت و همکاری را تقویت کنیم و اجماع گسترده ایجاد کنیم؛ اصولی که پایه و اساس کارآمدی سازوکارهای چندجانبه هستند و باید همواره در کانون کار شورای امنیت قرار داشته باشند.
«فو کونگ» افزود: وادار کردن شورای امنیت به رای گیری درباره پیش نویس قطعنامههایی که همچنان به شدت مورد اختلاف هستند، تنها شکافها را عمیقتر و وزن و اثربخشی سیاسی آنها را به میزان قابل توجهی تضعیف میکند.
سفیر چین در سازمان ملل گفت: بر عهده داشتن مسئولیت تهیه و تدوین پیش نویس قطعنامهها امتیاز نیست، بلکه مسئولیت است.
او افزود: اثربخشی جلسات، نتایج و ابزارهای شورای امنیت از جمله تحریمها و عملیات حفظ صلح، باید بر اساس توانایی آنها در پیشبرد راه حلهای سیاسی برای مسائل بحرانی و ایجاد شرایط مساعد برای گفتوگو سنجیده شود.
سفیر چین در سازمان ملل توصیه کرد که شورای امنیت با توجه به تحولات، چرخه بررسی و رسیدگی خود را به سرعت تنظیم کند، برنامه ریزی برای بررسی موضوعات جامع را به صورت منطقی انجام دهد و جلساتی را که دستورکارهای مشابه یا تکراری دارند، به حداقل برساند.