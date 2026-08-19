پخش زنده
امروز: -
آموزش و پرورش در اطلاعیه ای نحوه درخواست رسیدگی به امور دانشآموزی آزمونهای ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی۱۴۰۵ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، اطلاعیهای در خصوص درخواست رسیدگی به امور دانشآموزی آزمونهای ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی۱۴۰۵ صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
قابل توجه شرکتکنندگان در آزمونهای ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی۱۴۰۵
دسترسی در سامانه برای ثبت درخواست رسیدگی مجدد به امور دانشآموزی مرتبط با آزمون، شامل موضوعات مربوط به معدل پایه نهم، هدایت تحصیلی، استفاده از سهمیه شاهد و سهمیه روستایی و استفاده از امتیازهمزادی، تا روز شنبه ۳۱/۰۵/۱۴۰۵ فراهم شده است.
دانش آموزانی که در این آزمونها پذیرفته نشدهاند و درخصوص هریک از موارد مذکور درخواست بررسی مجدد دارند، میتوانند با مراجعه سامانه my.medu.ir درخواست خود را ثبت نمایند