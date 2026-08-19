دولت انگلیس با تکرار ادعا‌های ضدایرانی و در اد امه سیاست‌های خصمانه خود، هفت فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دولت انگلیس شامگاه چهارشنبه در ادامه مواضع غیرسازنده و خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، هفت مورد جدید را به فهرست تحریم‌های ضدایرانی خود اضافه کرد.

این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت معامله اشخاص و شرکت‌های انگلیسی با افراد و نهاد‌های تحریم شده است.

لندن ادعا کرده است که تحریم‌های جدید با هدف مختل کردن کانال‌های مالی و سازوکار‌های پشتیبانی لجستیکی مرتبط با ایران اعمال شده است.

دولت انگلیس تاکنون جزئیات بیشتری را درباره اسامی کامل افراد و نهاد‌های مشمول این بسته تحریمی منتشر نکرده است.

مقام‌های کشورمان بار‌ها درباره مواضع مداخله‌جویانه غرب در امور داخلی ایران هشدار داده‌اند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن پیش‌تر در بیانیه‌ای، اقدامات لندن را سیاسی، فاقد هرگونه مستندات معتبر و تلاشی برای تشدید تنش‌ها و توجیه سیاست‌های خصمانه علیه تهران توصیف کرده بود.

سفارت ایران همچنین اعلام کرده بود که ادعا‌های مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران و اتهامات انتسابی را قاطعانه رد می‌کند و این ادعا‌ها را بدون شواهد قابل راستی‌آزمایی از مسیر‌های حقوقی و دیپلماتیک می‌داند.

جمهوری اسلامی ایران بار‌ها تأکید کرده است که استفاده ابزاری دولت‌های غربی از تحریم‌های یکجانبه، ناقض اصول حقوق بین‌الملل و نشانه تداوم رویکرد دوگانه آنان در قبال کشور‌های مستقل است.

تهران همچنین تحریم‌های یکجانبه را اقدامی غیرقانونی، غیرسازنده و در تضاد با ادعای غرب درباره پایبندی به گفت‌و‌گو و دیپلماسی می‌داند.