به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،حشمت رضایی گفت:

پس از وقوع زلزله، پیگیری‌های لازم از سوی ستاد مدیریت بحران شهرستان انجام شد و گروه‌های امدادی و عوامل مرتبط در مناطق مختلف شهرستان برای بررسی وضعیت بصورت میدانی در منطقه حضور یافتند.

وی افزود: در این پیگیری‌ها، دهیاران روستاهای مختلف، بخشداران، اعضای ستاد مدیریت بحران و نیروهای امدادی شهرستان وضعیت مناطق تحت پوشش خود را بررسی و گزارش کردند که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده، این زمین‌لرزه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشته است.

فرماندار گیلانغرب ادامه داد: وضعیت روستاهای مختلف، دهستان‌ها و مناطق شهری شهرستان پس از وقوع زمین‌لرزه مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون هیچ گزارشی از خسارت به واحدهای مسکونی، تأسیسات و زیرساخت‌ها دریافت نشده است.