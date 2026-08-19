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فرماندار گیلانغرب گفت: تاکنون خسارتی از زمینلرزه ۴.۲ ریشتری گیلانغرب، گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،حشمت رضایی گفت:
پس از وقوع زلزله، پیگیریهای لازم از سوی ستاد مدیریت بحران شهرستان انجام شد و گروههای امدادی و عوامل مرتبط در مناطق مختلف شهرستان برای بررسی وضعیت بصورت میدانی در منطقه حضور یافتند.
وی افزود: در این پیگیریها، دهیاران روستاهای مختلف، بخشداران، اعضای ستاد مدیریت بحران و نیروهای امدادی شهرستان وضعیت مناطق تحت پوشش خود را بررسی و گزارش کردند که بر اساس اطلاعات جمعآوریشده، این زمینلرزه هیچگونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشته است.
فرماندار گیلانغرب ادامه داد: وضعیت روستاهای مختلف، دهستانها و مناطق شهری شهرستان پس از وقوع زمینلرزه مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون هیچ گزارشی از خسارت به واحدهای مسکونی، تأسیسات و زیرساختها دریافت نشده است.