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ساکنان و گردشگران کیش از میدان ساحل تا اسکله را با فریاد اباالفضل علمدار خامنهای نگهدار پیمودند و بر وحدت و همبستگی مردم ایران اسلامی در مقابل دشمنان تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش در صد و هفتاد و دومین شب از حماسه خیابان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم یا لثارات الخامنهای و تکبیر گویان از میدان ساحل تا اسکله تفریحی کیش را پیمودند.
شرکت کنندگان در اجتماع شبانه مردمی کیش بر همبستگی و اتحاد مردم ایران در برابر دشمنان نظام و کشور تاکید کردند.