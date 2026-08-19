ساکنان و گردشگران کیش از میدان ساحل تا اسکله را با فریاد اباالفضل علمدار خامنه‌ای نگهدار پیمودند و بر وحدت و همبستگی مردم ایران اسلامی در مقابل دشمنان تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش در صد و هفتاد و دومین شب از حماسه خیابان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم یا لثارات الخامنه‌ای و تکبیر گویان از میدان ساحل تا اسکله تفریحی کیش را پیمودند.

شرکت کنندگان در اجتماع شبانه مردمی کیش بر همبستگی و اتحاد مردم ایران در برابر دشمنان نظام و کشور تاکید کردند.