اوقات شرعی ۲۹ مردادماه به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۷ ربیع الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۰ آگوست ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۱۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۴۴ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۵۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۱۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۷ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین

حدیث روز:

پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: آیَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ: اِذا حَدَثَ کَذِبَ وَ اِذا وَعَدَ اَخلَفَ وَ اِذا اؤتُمِنَ خانَ.

نشان منافق سه چیز است: ۱ - سخن به دروغ بگوید. ۲ - از وعده تخلف کند.۳ - در امانت خیانت نماید. (صحیح مسلم، کتاب الایمان، ح ۸۹)

احکام شرعی:

هبه مشروطه و تخلّف شرط

سوال) یک: شخصى ملک مسکونى خود را به فرزندش هبه نموده و شرط نموده اولاً آن را نفروشد ثانیاً واهب تازمانى که زنده است حق داشته باشد در آن منزل سکونت نماید. اما متهب با تخلّف از شرط، ملک را به دیگرى فروخته است. آیا خریدار ملک مى‌تواند واهب را از منزل بیرون کند؟ ۲: آیا واهب مى‌تواند فقط عقد دوم را بهم بزند؟ دو: در صورتى که واهب عقد هبه را به علت تخلّف شرط متهب بهم بزند آیا ملک از خریدار (متصرف بعدى) مسترد مى‌گردد؟

جواب) یک: خریدار نمى‌تواند واهب را که حق سکونت در آن منزل را دارد از آن منزل بیرون کند بلکه منزل مسلوب‌المنفعة مادام حیات واهب، به خریدار منتقل مى‌شود و خریدار اگر از جریان اطلاع نداشته مى‌تواند معامله خرید خود را به استناد خیار عیب فسخ کند.

دو: واهب حق فسخ دوم را ندارد ولى مى‌تواند قرارداد هبه خود را به استناد تخلّف شرط فسخ کند که در صورت فسخ ملک به خود واهب برمى‌گردد. (استفتائات مقام معظم رهبری)