مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد که گام نخست اجرای قانون جوانی جمعیت با تأمین زمین برای ۱۶۸ هزار نفر تحقق یافته و پیگیری استانی این طرح‌ها برای رسیدن به هدف ۲۰۰ هزار نفر در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، علی نبیان، در حاشیه بازدید اصحاب رسانه از سایت ۱۶ هزار واحدی «شهرک شهید سلیمانی» استان اردبیل، آخرین وضعیت تأمین زمین در اجرای قانون جوانی جمعیت را تشریح کرد.

وی گفت: تلاش ستاد و استان‌های سازمان ملی زمین و مسکن بر هدفی دیرپذیر تکیه داشته و بخشی از ظرفیت‌های این قانون در قالب طرح‌های ملی و استانی اجرایی شده است.

نبیان با اشاره به جلسه‌های متعدد با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و دفتر وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که تعهد تأمین زمین برای ۱۶۸ هزار نفر تحقق یافته و با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته، قرار شده است که پیگیری این طرح‌ها به‌صورت استانی و استان‌به‌استان انجام شود.

به گفته وی، جلسه‌های استانی به‌منظور شناسایی کمبودها، تأمین زمین و در نهایت تحویل آن به مردم بر اساس قول داده‌شده برگزر می‌شود.

مدیرعامل سازمان زمین و مسکن در بخش دیگری از صحبت خود به وعده تأمین زمین برای بیش از ۲۰۰ هزار نفر اشاره کرد و گفت: تحقق این هدف تاکنون به ۱۶۸ هزار نفر رسیده است و تلاش برای افزایش سریع این رقم ادامه دارد.

وی همچنین به تعهد سه‌ساله سازمان ملی زمین و مسکن با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان اشاره کرد و اعلام کرد که این تعهد طی یک سال به ۴۵ هزار واحد رسیده است.

بر اساس این درگاه، تا شهریورماه امسال ۲ هزار واحد مسکن محرومان به مردم تحویل خواهد شد و مرحله دوم طرح برای تکمیل و افزایش سرعت تحویل این واحدها در دستور کار قرار دارد.