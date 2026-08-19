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زمینلرزهای به بزرگی ۴.۲ ریشتر شامگاه چهارشنبه حوالی شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه ساعت ۲۱:۰۶:۰۶ چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ به وقت محلی در استان کرمانشاه رخ داد.
این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۴.۰۸ درجه عرض شمالی و ۴۵.۹۹ درجه طول شرقی به ثبت رسیده است.
کانون این زمینلرزه در ۹ کیلومتری گیلانغرب در استان کرمانشاه، ۲۵ کیلومتری زرنه در استان ایلام و ۳۲ کیلومتری سرپلذهاب در استان کرمانشاه گزارش شده است.
تاکنون گزارشی از خسارت یا تلفات احتمالی این زمینلرزه اعلام نشده است.