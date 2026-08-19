

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه ساعت ۲۱:۰۶:۰۶ چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ به وقت محلی در استان کرمانشاه رخ داد.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۴.۰۸ درجه عرض شمالی و ۴۵.۹۹ درجه طول شرقی به ثبت رسیده است.

کانون این زمین‌لرزه در ۹ کیلومتری گیلانغرب در استان کرمانشاه، ۲۵ کیلومتری زرنه در استان ایلام و ۳۲ کیلومتری سرپل‌ذهاب در استان کرمانشاه گزارش شده است.

تاکنون گزارشی از خسارت یا تلفات احتمالی این زمین‌لرزه اعلام نشده است.