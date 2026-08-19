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آقای عراقچی در مراسمی از تلاشهای خبرنگاران حوزه سیاست خارجی در روایتگری پایداری و استقامت دولت و ملت ایران در عرصه میدان و دیپلماسی قدردانی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تجلیل از تلاشهای خبرنگاران حوزه سیاست خارجی با حضور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، سید عباس موسوی، سرپرست معاونت سیاسی دفتر رئیسجمهور، سید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، محمدرضا نوروزپور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و جمعی از سخنگویان پیشین وزارت امور خارجه برگزار شد.
وزیر امور خارجه در این مراسم یاد و خاطره همه شهدای جنگهای تحمیلی و در رأس آنها سیدالشهدای انقلاب اسلامی، رهبر شهید ایران، فرماندهان، مقامات و مسئولان و مردمی که در جریان تجاوز نظامی سبعانه آمریکایی ـ صهیونیستی به شهادت رسیدند، از معلمان و دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب تا پرسنل مظلوم ناو دنا و خبرنگاران شجاع، به ویژه دیپلماتهای شهید ایران، شهید سید کمال خرازی و شهید حسین امیرعبداللهیان را گرامی داشت.
وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه وزارت امور خارجه بهعنوان یک نهاد حاکمیتی که پیگیر تحقق منافع عالی و مجری سیاست خارجی نظام و مصوبات شورای عالی امنیت ملی است، تأکید کرد: اصل برای وزارت امور خارجه تحقق منافع ملی مبتنی بر دستورالعملهای عالی نظام است و ما تا آخرین نفس و قطره خونمان پای منافع ملی میایستیم.
عراقچی همچنین با تصریح این نکته که وزارت امور خارجه نهادی تخصصی است که بر اساس اصول تخصصی و حرفهای خود فعالیت میکند و اسیر احساسات نمیشود، افزود: در عین حال، وزارت امور خارجه یک نهاد انقلابی و متعهد به آرمانهای انقلاب اسلامی، رهنمودهای امام خمینی (ره) و رهبر شهید (رضوانالله) و اصول قانون اساسی است.
وزیر امور خارجه همچنین با بیان خاطرهای تأکید کرد که ما خود را «دیپلمات انقلابی» میدانیم و معتقد به مبانی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و عاشق کشور و میهن عزیزمان ایران هستیم. مدیران، کارشناسان و دیپلماتهای وزارت امور خارجه که بخش قابلتوجهی از آنها از خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافراز هستند، در تهران و نمایندگیهای ایران در سراسر جهان، در طول دوره جنگ تحمیلی بهصورت شبانهروزی فعالانه تلاش کردند تا صدای مردم ایران باشند، از حقوق و منافع ملی صیانت کنند و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بینالمللی به نمایش بگذارند.
عراقچی با اشاره به انتقادپذیری دستگاه سیاست خارجی و استقبال از نقد و انتقادهای سازنده، از تلاشهای خبرنگاران حوزه سیاست خارجی در روایتگری پایداری و استقامت دولت و ملت ایران در عرصه میدان و دیپلماسی قدردانی کرد و بخشی از تلاشهای دستگاه سیاست خارجی در جریان تجاوز نظامی آمریکایی ـ صهیونیستی را در حوزه دیپلماسی عمومی، بهخصوص انجام گفتوگوهای متعدد، دشوار و چالشی وزیر، سخنگو و سایر مسئولان وزارت امور خارجه در شرایط جنگی با رسانههای خارجی تشریح کرد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز در آغاز این مراسم ضمن خیرمقدم به خبرنگاران و اصحاب رسانههای داخلی و خارجی، از نقش رسانهها در انتقال و تبیین روایت ایران، بهویژه در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، قدردانی کرد.
بقائی با اشاره به استمرار تعاملات رسانهای، از جمله برگزاری منظم و بدون وقفه نشستهای سخنگویی وزارت امور خارجه در طول جنگهای تحمیلی دوازده و چهل روزه، از خبرنگارانی که در هر شرایطی خود را به این نشستها رساندند و با طرح پرسشها و پیگیری موضوعات، مواضع ایران را به افکار عمومی داخل و خارج از کشور منعکس کردند، قدردانی کرد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در این مراسم با اشاره به نقش وزیر امور خارجه در دوره جنگ اظهار داشت: عراقچی که خود از سربازان و یادگاران هشتسال دفاع مقدس ملت ایران است، در عین حضور و تجربه میدان رزم، سکان دیپلماسی کشور را در شرایط دشوار در دست داشت. او افزود وزیر امور خارجه در کنار مجموعه ارکان دولت برای ساختن ایرانی مقتدر و برخوردار از آیندهای روشن تلاش میکنند. مهاجرانی همچنین از نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در این مسیر قدردانی کرد.
در ادامه این مراسم، محمدرضا نوروزپور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین جابریانصاری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی، و محمود محمدی، دومین سخنگوی وزارت امور خارجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تشریح نقطهنظرات خود در خصوص عرصه دیپلماسی و رسانه، از تلاشهای دستگاه سیاست خارجی، وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه تقدیر کردند.
شماری از خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی، با بیان خاطراتی از مصاحبه با وزیر امور خارجه و دیگر مسئولان وزارت خارجه و همچنین حضور در نشستهای منظم هفتگی سخنگوی وزارت خارجه، بهویژه در دوره دو جنگ تحمیلی، از تعامل سازنده و مؤثر دستگاه سیاست خارجی و حوزه سخنگویی با رسانهها تقدیر کردند و دیدگاهها و انتظارات خود را با وزیر امور خارجه و سایر حاضران در میان گذاشتند.
در خلال این مراسم، نماهنگهایی از فعالیتها و تلاشهای وزارت امور خارجه و نمایندگیهای ایران در خارج از کشور در عرصه دیپلماسی رسانهای و مجازی از جمله مصاحبههای متعدد وزیر، سخنگو و معاونین وزارت خارجه با رسانههای خارجی و پیامهای منتشره در صفحات نمایندگیهای ایران در خارج از کشور در شبکههای اجتماعی در تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، پاسخگویی رسانهای و انتقال روایت ایران در عرصه بینالمللی به نمایش درآمد.
در پایان این مراسم، از کتاب «آن چهل روز» رونمایی شد؛ اثری که مجموعهای از تلاشها و اقدامات وزارت امور خارجه در عرصه دیپلماسی عمومی، رسانهای و مجازی از آغاز جنگ تحمیلی چهلروزه را گردآوری کرده است. در این کتاب، مجموعهای از سخنرانیها، نشستهای خبری و پرسشوپاسخهای سخنگویی، مصاحبههای وزیر امور خارجه و دیگر مسئولان با رسانههای خارجی، توییتها، عکسنوشتهها، بیانیهها و مکالمات تلفنی وزیر امور خارجه گردآوری شده است تا بهعنوان سندی برای ثبت بخشی از تلاشهای رسانهای و دیپلماتیک دستگاه سیاست خارجی در جریان جنگ تحمیلی در اختیار پژوهشگران و علاقهمندان قرار گیرد.
این مراسم همچنین با تجلیل از خبرنگاران حوزه سیاست خارجی همراه بود؛ خبرنگارانی که در طول سال گذشته و بهویژه در روزهای جنگ، در کنار دستگاه سیاست خارجی حضور داشتند و با پوشش مستمر تحولات، طرح پرسشها و انتقال روایتهای مختلف، بخشی از تلاش ملی برای تبیین و ثبت رویدادهای این دوره را بر عهده داشتند.