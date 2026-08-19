نماینده ولی‌فقیه در استان همدان گفت: تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت در ایران و کشور عراق، یک حرکت عظیم ملی و دینی بود که پیام‌های روشنی به دشمنان داد.

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید یک حرکت عظیم ملی، دینی و پیام روشنی برای دشمنان بود

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید یک حرکت عظیم ملی، دینی و پیام روشنی برای دشمنان بود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی در برنامه تلویزیونی (شب‌های الوند) افزود: این تشییع بزرگ نشان داد پیوند مردم با انقلاب، رهبری و ارزش‌های دینی عمیق و ناگسستنی است.

او تصریح کرد: شخصیت رهبر شهید، شخصیتی است که علاوه بر جایگاه روحانی و معنوی، از جایگاه سیاسی، مدیریتی و اجتماعی برخوردار است و سالیان طولانی، چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه پس از آن، در عرصه انقلاب حضور داشته و در کنار مردم بوده‌اند، طبیعی است که ارتباط عمیقی با جامعه برقرار کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به سابقه مبارزاتی رهبر شهید انقلاب گفت: یکی از ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب این بود که از دوران جوانی یک شخصیت انقلابی بودند و از سال ۱۳۴۲ که با مکتب امام خمینی (ره) آشنا شدند، تا سال‌های پایانی عمر مبارکشان در این مسیر با ثبات قدم حرکت کردند.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی افزود: دوران پیش از رهبری، ریاست جمهوری و سپس ۳۷ سال دوران رهبری، همواره با حضور در کنار مردم و استمرار در مسیر انقلاب همراه بود و این ویژگی، یکی از عوامل شکل‌گیری اعتماد و محبت عمیق مردم نسبت به ایشان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به ابعاد گسترده مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: در تهران، قم و مشهد جلوه‌ای از یک حرکت بزرگ ملی و دینی را شاهد بودیم؛ اما این حضور به مرز‌های ایران محدود نماند و در کشور‌های دیگر نیز بازتاب پیدا کرد.

او تصریح کرد: حضور مردم عراق در مراسم تشییع پیکر‌های مطهر در نجف و کربلا، با توجه به سابقه هشت سال جنگ میان دو کشور، دارای پیام مهمی بود و نشان داد این حرکت صرفاً یک مراسم داخلی نیست.

نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: دنیا پیش از این نیز تجمعات مختلفی را دیده بود؛ تجمعاتی با هزاران و گاه چند هزار نفر، اما تشییع رهبر شهید انقلاب توانست یک حرکت عظیم ملی، دینی و بین‌المللی ایجاد کند و پیام‌های زیادی را به دنیا منتقل کرد.

آیت الله شعبانی موثقی افزود: بدون تردید این حضور در تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های دشمنان تأثیرگذار است و باید گفت چنین حضوری موجب یأس و ناامیدی دشمن شده است.

او تصریح کرد: دشمن این تجمعات را صرفاً یک حضور مقطعی نمی‌بیند، بلکه مؤلفه‌های قدرت کشور را شناسایی می‌کند و برای هر یک از آنها برنامه‌ریزی و تدبیر دارد و با حوصله و استمرار این مسیر را دنبال می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به حضور مردم در مراسم تشییع و برافراشته شدن پرچم‌های سرخ انتقام گفت: یکی از ویژگی‌های درونی مردم ایران، مسئله محبت و همچنین مطالبه خونخواهی شهداست که در فرهنگ ایرانی، قرآنی و اسلامی ریشه دارد.

آیت الله شعبانی موثقی افزود: خونخواهی و انتقام لزوماً به معنای جنگ‌طلبی نیست و این مسئله باید از ابعاد مختلف حقوقی، فلسفی و اجتماعی مورد تحلیل قرار گیرد، اما اصل مطالبه خون شهیدان و دفاع از حقوق ملت، حق مسلم کشور و مردم ایران است.

او تصریح کرد: همان پرچم‌های سرخ انتقام و پلاکارد‌هایی که به زبان‌های مختلف در مراسم تشییع دیده شد، این پیام را به دشمن منتقل کرد که ملت ایران از مطالبه خون شهدای خود دست نخواهد کشید.

نماینده ولی فقیه در استان همدان در ادامه با اشاره به توانمندی‌های علمی و دفاعی کشور گفت: یکی از واقعیت‌های بزرگ جمهوری اسلامی این است که کشوری با ۴۷ سال تحریم، با تکیه بر جوانان خود توانسته است به فناوری‌های پیشرفته دفاعی و موشکی دست پیدا کند.

آیت الله شعبانی موثقی خطاب به مسئولان افزود: همان جوانی که می‌تواند موشکی تولید کند که در برابر قدرت‌های بزرگ جهان ایستادگی کند، توان حل مشکلات کشور در حوزه‌های آب، خودرو، اقتصاد و سایر مسائل را نیز دارد.

او تصریح کرد: باید به جوانان اعتماد کرد و به آنان میدان داد، همان‌طور که در حوزه نظامی به جوانان میدان داده شد و نتیجه آن دستاورد‌های بزرگ بود، در حوزه اقتصادی نیز باید از ظرفیت جوانان استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان همدان همچنین گفت: توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره وحدت و خدمت به مردم باید مورد توجه جدی قرار گیرد و همه باید برای حفظ انسجام ملی و جلوگیری از ایجاد شکاف در جامعه تلاش کنند.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی افزود: دشمن با حوصله و برنامه‌ریزی، مؤلفه‌های قدرت کشور را شناسایی کرده و برای هر کدام برنامه دارد؛ بنابراین در داخل کشور نیز باید با هوشیاری، وحدت، تدبیر و خدمت به مردم، این مؤلفه‌های قدرت را تقویت کنیم.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم گفت: هر اقدامی که موجب برهم خوردن وضعیت بازار و افزایش فشار اقتصادی بر مردم شود، باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

او با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین افزود: مسئولان باید مراقب باشند تصمیمات اقتصادی، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد نکند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: شرایط جنگی و تحریم نیازمند مدیریت و تدبیر ویژه است و در کنار مطالبه‌گری از دولت، باید انصاف را نیز در نظر گرفت.

آیت الله شعبانی موثقی همچنین با اشاره به میدان داری مردم در سنگر خیابان افزود: حضور مردم فقط پرچم‌داری نیست؛ حفظ امنیت کشور است.

او تصریح کرد: مردم با حضور خود در میدان، به حفظ امنیت کشور کمک کردند.