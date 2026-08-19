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مراسم بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران، امروز ۲۹ مرداد در مصلی مهدیه امام خمینی اهواز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان در گفتوگو با خبر سیمای خوزستان افزود: مراسم چهلمین روز تشییع و خاکسپاری قائد شهید امت با حضور اقشار مختلف مردم ولایتمدار در شهرهای مختلف استان خوزستان در حال برگزاری است.
حجت الاسلام علیرضا قربانی خزامی افزود: مراسم بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران حضرت امام سید علی حسینی خامنهای (ره) ساعت ۲۱ امروز ۲۹ مرداد با حضور مردم قدرشناس در مصلی مهدیه امام خمینی برگزار میشود.
وی خاطر نشان کرد: مردم ولایتمدار اهواز و استان با حضور حماسی در مراسم چهلمین روز تشییع و خاکسپاری رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنهای (ره) میثاق دوباره خود را با آرمانهای امامین انقلاب و بیعت مجدد با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای اعلام میکنند.