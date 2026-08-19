رئیس سازمان اطلاعات اکوادور، همسرش و پنج شهروند آمریکایی در سقوط یک بالگرد در کنیا کشته شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این بالگرد هنگام سقوط در مرکز کنیا، هفت سرنشین داشت.

رسانه‌های اکوادور اعلام کردند رئیس سازمان اطلاعات این کشور و همسرش در میان قربانیان بودند.

شبکه تلویزیونی اسپانیایی‌زبان آمریکایی تلموندو نیز اعلام کرد که «خوزه سوارز» یکی از مدیران این شبکه از دیگر قربانیان این حادثه بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که مرگ پنج شهروند آمریکایی را تایید کرد، گفت: «سفارت آمریکا با مقام‌های محلی در تماس است و خدمات کنسولی را ارائه می‌کند.»

صلیب سرخ کنیا اعلام کرده عملیات جست‌وجو به دلیل دشواری دسترسی و ادامه آتش‌سوزی در محل حادثه با مشکل مواجه است.

علت سقوط هنوز مشخص نیست.