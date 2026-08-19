به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس داده‌های پیش‌بینی هواشناسی فردا، در اغلب نقاط استان آسمانی صاف و کم‌ابر حاکم خواهد بود؛ همچنین در بسیاری از مناطق، به‌ویژه از ساعات میانی روز تا عصر، افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه و گاهی تندباد لحظه‌ای انتظار می‌رود.



روح اله داوودی افزود: برای روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده نیز افزایش دمای هوا پیش بینی می‌شود.



در این مدت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق نیز به عموم مردم توصیه می‌شود.



