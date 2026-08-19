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آتشسوزی یک انبار ضایعات در مهاباد، با تلاش نیروهای آتشنشانی مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: حادثه حوالی ساعت ۲۰ امشب به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و نیروهای آتشنشانی در قالب ۶ تیم عملیاتی و با ۶ دستگاه خودروی سنگین به محل اعزام شدند.
سیدنصیر محمودی افزود: آتشنشانان، ضمن مهار کامل حریق، از سرایت آتش به تالارها، مغازهها و منازل مجاور جلوگیری کردند.
وی اضافه کرد: این حادثه تلفات جانی نداشت، اما خسارت مالی بر جای گذاشت. علت وقوع آتشسوزی نیز در دست بررسی است و پس از مشخص شدن اعلام خواهد شد.