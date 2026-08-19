به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هفته نخست لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور فردا با دیدار دلسوختگان قم و پالایشگاه نفت شازند برگزار می‌شود.

این مسابقه از ساعت ۱۷ در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد و دلسوختگان در نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر، برابر نماینده شازند به میدان می‌رود.

دلسوختگان قم با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه بومی و زیر نظر حسین صبوری در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر حضور پیدا کرده است.

پس از یک سال وقفه، بار دیگر یک تیم از قم در بالاترین سطح فوتسال باشگاهی کشور حضور دارد و دلسوختگان در هفته نخست، کار خود را در خانه آغاز می‌کند.