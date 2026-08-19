مردم انقلابی خوزستان در صد و هفتاد و یکمین شب از اجتماعات مردمی، حمایت و پشتیانی خود را از رزمندگان مدافع وطن اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه خوزستان در صد و هفتاد و یکمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از انقلاب اسلامی همگام با ملت قهرمان ایران با حضور آگاهانه خود، آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.

مردم بصیر خوزستان با برپایی تجمع و حرکت کاروان‌های خودرویی با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بیعت مجدد خود را با مقام معظم رهبری اعلام کردند.