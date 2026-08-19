تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور مقابل فجر شهید سپاسی شیراز به تساوی بدون گل رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امشب برگزار شد و در یکی از دیدارها، تیم صنعت نفت آبادان در شیراز میهمان فجر شهید سپاسی بود.

در این دیدار که با موقعیت‌های گلزنی برای دو تیم همراه بود، شاگردان محمد نوری در هر دو نیمه فرصت‌هایی برای باز کردن دروازه میزبان داشتند، اما بی‌دقتی مهاجمان و بدشانسی بازیکنان صنعت نفت مانع از گلزنی شد.

در نهایت تلاش دو تیم برای رسیدن به گل نتیجه‌ای نداشت و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

صنعت نفت آبادان با این تساوی، ۲ امتیازی شد و در رده نهم جدول قرار گرفت.

زردپوشان آبادانی در هفته سوم لیگ برتر، در دیداری هم‌استانی میزبان فولاد خوزستان خواهند بود.