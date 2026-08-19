مردم آذربایجان‌غربی در صدو هفتاد و دومین شب حضور میدان، برایستادگی کامل در برابر تهدیدات و توطئه‌های دشمنان تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در یک صدو هفتاد و دومین شب از شب‌های حماسه و حضور، مردم انقلابی آذربایجان غربی با حضور پرشور در سنگر خیابان برادامه راه شهدا و ایستادگی کامل در برابر تهدیدات و توطئه‌های دشمنان تاکید کردند.

مردم مقاوم آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند دشمن تنها در برابر اتحاد ملت و اقتدار نیروهای مسلح عقب نشینی خواهد کرد.

مرزداران غیور ایران در خطه آذربایجان غربی باتاکید بر ضرورت حفظ و تثبیت مدیریت ایران برتنگه راهبردی هرمز اعلام کردند تا پای انتقام خون رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم در صحنه حضور خواهند داشت.