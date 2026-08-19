محمد سالم ولد مرزوک در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی در خصوص آخرین تحولات منطقه و روابط دوجانبه رایزنی و تبادل نظر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد سالم ولد مرزوک، وزیر امور خارجه موریتانی، بعد از ظهر چهارشنبه در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در خصوص آخرین تحولات منطقه و روابط دوجانبه رایزنی و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان بر اهمیت تقویت همکاری بین کشور‌های اسلامی به خصوص در چارچوب سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از فلسطین و مقابله با توطئه‌های رژیم صهیونیستی علیه مصالح جهان اسلام تأکید کرد.

وزیر امور خارجه موریتانی با ابلاغ سلام‌های رئیس‌جمهور کشورش به رئیس‌جمهور پزشکیان، بر جایگاه و نقش مهم و تأثیرگذار ایران در سازمان همکاری اسلامی و اهتمام این کشور برای تقویت تعامل و همکاری بین دو کشور در عرصه‌های دوجانبه و در سطح سازمان همکاری اسلامی تأکید کرد.

دو طرف در این گفت‌و‌گو بر آمادگی خود برای توسعه روابط دوجانبه و همکاری و حمایت متقابل دو کشور در مجامع بین‌المللی تأکید کردند.