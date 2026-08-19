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قدرت ملت در میادین شهر، شبیه موشک فتاح و خیبر

گزارش حسینی بای از حضور مقتدر و با صلابت مردم در میادین و خیابان‌ها که با گذشت ۱۷۱ شب همچنان پر رنگ است را ببینید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۸- ۲۲:۰۴
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملت
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