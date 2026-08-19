سال‌هاست که طراح و مجری کودتا در کشور‌های مختلف هستند و در دشمنی با ایران هم ید طولایی دارند؛ کاخ سفید؛ همان جایی که روزگار سیاه خیلی از نقاط دنیا؛ در داخل آن سیاه، ترسیم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با هدف ممانعت از احقاق حقوق ملت ایران و با هدف تداوم جولان استعمارگران در ایران طرح ریزی شد و بیگانگان را ۲۵ سال بر ایران حاکم کرد و حالا پس از گذشت چندین سال باز هم نقشه کودتا کشیدند و باز هم امداد‌های غیبی؛ همچون واقعه صحرای طبس، آنها را زمین‌گیر کرد.

دی‌ماه سال ۱۴۰۴، دوباره کودتایی را طرح‌ریزی کردند.

دولت تروریستی آمریکا این بار از در دیگر وارد شد؛ آتش فتنه غربی را در ایران برافروخت و پس از آن با حمایت از گروهگ‌های تروریستی تمام تلاش خود را برای کودتا به کار گرفت.

کودتای آمریکایی ۱۴۰۴، نمونه‌ای دیگر از تلاش آمریکایی‌ها برای نا امنی در ایران بود؛ موضوعی که بدون متن و بدون حاشیه سال‌هاست در دستور کار حاکمان کاخ سفید قرار گرفته است و نه تنها کودتا؛ بلکه جنگ، ترور و خونریزی نیز فصل مشترک دشمنی‌های دولت تروریستی آمریکا بر ضد ملت ایران است؛ از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم تا ترور رهبر مجاهد و آقای شهید ایران؛ آری! دشمن آمریکایی- صهیونی، سال‌هاست در مقابل ایران به در بسته خورده و خوب می‌داند که این مردم مقاوم و مبعوث شده نه با تحریم، نه با تهدید و نه باجنگ و کودتا تسلیم دشمن نخواهد شد.

جا ایران است....