در ادامه هفته دوم لیگ برتر فوتبال ملوان در خانه به پیروزی رسید و مس شهر بابک با خیبرخرم آباد به تساوی رضایت دادند.

هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛ پیروزی خانگی ملوان در انزلی و توقف مس در شهربابک

هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛ پیروزی خانگی ملوان در انزلی و توقف مس در شهربابک

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دیدار‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور، دو دیدار دیگر در شهر‌های انزلی و شهر بابک برگزار شد و نتایج زیر رقم خورد:

ملوان انزلی ۲ - ذوب آهن اصفهان یک

گل‌ها: رضا مرزبان (۷۲ و ۸۹) برای ملوان و بهنام تیموریان (۳۴) برای ذوب‌آهن

داور: فرهاد امینی

اخراج: امیررضا افسرده (۷۶) از ملوان

مس شهر بابک یک - خیبر خرم آباد یک

گل‌ها: زبیر نیک نفس (۷۱) برای مس شهر بابک و مسعود محبی (۲۴) برای خیبر

داور: ایمان کهیش

اخراج: ابوذر صفرزاده (۱۸) و فرشاد محمدی مهر (۷۴) از خیبر

بازی فولاد - شمس آذر قزوین هم از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز شده است.