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در ادامه هفته دوم لیگ برتر فوتبال ملوان در خانه به پیروزی رسید و مس شهر بابک با خیبرخرم آباد به تساوی رضایت دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور، دو دیدار دیگر در شهرهای انزلی و شهر بابک برگزار شد و نتایج زیر رقم خورد:
ملوان انزلی ۲ - ذوب آهن اصفهان یک
گلها: رضا مرزبان (۷۲ و ۸۹) برای ملوان و بهنام تیموریان (۳۴) برای ذوبآهن
داور: فرهاد امینی
اخراج: امیررضا افسرده (۷۶) از ملوان
مس شهر بابک یک - خیبر خرم آباد یک
گلها: زبیر نیک نفس (۷۱) برای مس شهر بابک و مسعود محبی (۲۴) برای خیبر
داور: ایمان کهیش
اخراج: ابوذر صفرزاده (۱۸) و فرشاد محمدی مهر (۷۴) از خیبر
بازی فولاد - شمس آذر قزوین هم از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز شده است.