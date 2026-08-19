به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم الهدایی در این نشست با اشاره به تأکید استاندار خوزستان بر برنامه‌ریزی پیشگیرانه اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز، برنامه‌ریزی‌ها بر اساس بدترین سناریوی احتمالی انجام شده تا استان از آمادگی لازم برای مدیریت شرایط پیش‌رو برخوردار باشد.

وی با اشاره به اینکه در این نشست، نقاط بحرانی سیل‌بند‌ها و سازه‌های تقاطعی شناسایی و برای هر یک، دستگاه مسئول و اقدام کننده تعیین شد، ادامه داد: فرمانداران به عنوان رؤسای ستاد‌های مدیریت بحران شهرستان‌ها، جلسات هفتگی را برای پیگیری اقدامات برگزار می‌کنند و در سطح استان نیز کارگروه ویژه‌ای برای بررسی و جمع‌بندی گزارش‌های شهرستان‌ها تشکیل شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان همچنین بر بهره‌گیری از نتایج مطالعات دانشگاه شهید چمران اهواز درباره سیلاب سال ۱۳۹۸ و اجرای تکالیف تعیین‌شده برای شهرداری‌ها در زمینه مدیریت روان‌آب‌ها و سیلاب‌های درون‌شهری تأکید و ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌های اجرایی، شرایط مناسبی برای مدیریت بارش‌های پاییزی و حفظ ایمنی مردم استان فراهم شود.