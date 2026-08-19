هفته دوم لیگ برترفوتبال؛ تساوی بدون گل فجرسپاسی با صنعت نفت
تقابل تیمهای فجر سپاسی شیراز و صنعت نفت آبادان در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای ایران با تساوی بدون گل به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیمهای فجرسپاسی شیراز و صنعت نفت آبادان در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای ایران به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.
قضاوت این مسابقه را «مرتضی منصوریان» با کمکهای «محسن بابایی» و «محمدصالح عرب آبادی» بر عهده داشتند.
دو تیم که در هفته نخست لیگ برتر مقابل حریفان خود به تساوی رسیده بودند، در این دیدار به دنبال کسب نخستین پیروزی فصل بودند.
در دقیقه چهار، نخستین تعویض اجباری مسابقه و یکی از سریعترین تعویضهای فصل رقم خورد، امیر شبانی بازیکن فجرسپاسی از ناحیه پا احساس درد کرد و به دلیل مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد.
در ادامه هر دو تیم تلاش زیادی برای رسیدن به گل و کسب سه امتیاز انجام دادند، اما حملات آنها ثمری نداشت و هیچ توپی از خط دروازهها عبور نکرد تا این مسابقه با تساوی بدون گل خاتمه پیدا کند.
با این نتیجه، فجر سپاسی و صنعت نفت آبادان در دو هفته ابتدایی لیگ برتر به دومین تساوی خود دست یافتند و هر دو تیم همچنان در انتظار نخستین پیروزی فصل باقی ماندند.
ترکیب فجر سپاسی شیراز:
علی غلامزاده، امیر شبانی، ارشیا وثوقیفرد، علی نصیری، میثم مرادی، شاهین توکلی، مهدی بهرامی، سینا نوروزی، فرنام عرب، یادگار رستمی و مهدی شریفی.
ترکیب صنعت نفت آبادان:
احمد گوهری، محمد آقاجانپور، علی طاهران، محسن سیفی، خشایار زبرجد، طالب ریکانی، میثم تیموری، میثم تهیدست، میلاد فخرالدینی، متین کریمزاده و سامان محرابیزاده.