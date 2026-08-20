به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حاج کاظم سلیمیان، جانباز ۷۰ درصداز یادگاران هشت سال دفاع مقدس در زرین‌شهر، پس از سال‌ها تحمل رنج ناشی از قطع نخاع گردنی به یاران شهیدش پیوست.

علی رفیعی سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لنجان گفت: حاج کاظم سلیمیان متولد سال ۱۳۴۶ در زرین‌شهر بود که در سال ۱۳۶۶ و در جریان عملیات‌های دفاع مقدس در منطقه جزیره بوارین بر اثر اصابت گلوله دچار قطع نخاع گردنی شد و به درجه جانبازی ۷۰ درصد نائل آمد.

وی گفت: این جانباز سرافراز سال‌ها با وجود محدودیت‌های شدید جسمی، با روحیه‌ای مثال‌زدنی به زندگی ادامه داد و خاطرات دوران دفاع مقدس و تجربه سال‌های جانبازی خود را به نسل‌های بعد منتقل کرد. زندگی و خاطرات او در کتاب «چشم‌هایی که نوشتند» نیز روایت شده است.