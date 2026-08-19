به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسابقات کشتی فرنگی استعدادهای برتر کشور به میزبانی تهران از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد که در این رقابت‌ها کشتی گیران استان اصفهان درخشیدند و صاحب ۳ نشان رنگارنگ شدند.

در این رقابت ها یاشار سلیمیان کُشتی‌گیر وزن ۳۵ کیلوگرم استان اصفهان به مقام سومی دست یافت.

پارسا مزروعی کُشتی‌گیر وزن ۷۵ کیلوگرم استان اصفهان نیز نشان برنز دریافت کرد و پارسا سلیمیان کُشتی‌گیر وزن ۳۸ کیلوگرم استان اصفهان به مقام قهرمانی دست یافت.

در نتایج تیمی این تیم فارس قهرمان شد و تیمهای تهران، خوزستان، مازندران و اصفهان در جایگاه دوم تا پنجم ایستادند.