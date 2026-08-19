امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

زخم‌های کهنه ایران فراموش نمی‌شود

یک الگو برای دو کودتا، بار اول این کودتا موفق می‌شود و نفت ایران را به غارت می‌برند، اما بار دوم هوشیاری و استقامت ملت غیور ایران زخمی عمیق بر پیکر کوتاگران و حامیان آنها وارد می‌کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۸- ۲۱:۵۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
دروغ گفتن به قیمت گرفتن جان دیگران
دروغ گفتن به قیمت گرفتن جان دیگران
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
رونق صادرات و واردات در اسکله بندرلنگه
رونق صادرات و واردات در اسکله بندرلنگه
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
پس از ۶۰ روز، تفاهم‌نامه بی تفاهم‌نامه
پس از ۶۰ روز، تفاهم‌نامه بی تفاهم‌نامه
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
شکست آمریکا در جنگ با ایران، هم در خشکی هم در دریا
شکست آمریکا در جنگ با ایران، هم در خشکی هم در دریا
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
خبرهای مرتبط

۱۷۰ شب میدان داری مردم برای تکرار نشدن کودتای ۲۸ مرداد

نفت؛ بهانه کودتا و جنگ

از کودتا در تابستان تا جنگ در زمستان؛ روایتی از ۷۳ سال دشمنی آمریکا با ایرانیان

برچسب ها: کودتای ۲۸ مرداد ، استقامت مردم ایران ، غارت نفت و گاز
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 