یک الگو برای دو کودتا، بار اول این کودتا موفق می‌شود و نفت ایران را به غارت می‌برند، اما بار دوم هوشیاری و استقامت ملت غیور ایران زخمی عمیق بر پیکر کوتاگران و حامیان آنها وارد می‌کند.