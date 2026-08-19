هشتمین دوره مسابقات قهرمانی فیتنس کشور و انتخابی تیم ملی در رشته‌های «فیت مدل» و «فیتنس اسپرت»، با هدف گرامیداشت شهدای ناو دنا، عصر امروز در سالن ایوان ری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیته فیتنس کشور در این رابطه گفت: نفرات برگزیده این مسابقات در رشته‌های فیت مدل و فیتنس اسپرت، به عنوان نمایندگان کشور در مسابقات جهانی اسپانیا و تایلند اعزام خواهند شد.

همچنین در این رقابت‌ها اعلام شد که مسابقات پرورش اندام نیز از چهارمین تا ششم شهریورماه در استان اصفهان برگزار خواهد شد.