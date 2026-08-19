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نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اصحاب رسانه علمدار میدان روایتگری واقع بینانه و حکیمانه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله محسن حیدری در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه در پیچ تاریخی مهمی که رهبر شهید سالها درباره آن فرمایشاتی داشتند؛ هستیم، ادامه داد: الان به واسطه این جنگ از خیلی مسائل ابهامزدایی شد و خیلی از مردم متوجهاند که پایان جنگ یک پایان مبارک برای مردم ایران و همه ملتهای منطقه است، زیرا مثل روز روشن مشخص شد آمریکا در سراشیبی افول و سقوط قرار گرفته است و هیچ کسی آمریکا را قبول ندارد.
وی بیان کرد: امام راحل بارها فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. آن برهه کسی باور نمیکر، د ولی اکنون همه به این باور رسیدهاند که آمریکا در حال متلاشی شدن است و در آستانه تحولات بزرگ تاریخی هستیم.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: ملت ما برای اولین بار این پیچ تاریخی را تجربه میکند و باید افراد روشن بین و تیزبین راه را پیشبینی کنند و حرف لازم را بزنند، واقعیتها را منعکس کنند و امیدآفرینی داشته باشند، زیرا امیدآفرینی با واقعیتها رابطه تنگاتنگی دارد؛ پس خبرنگار باید حکیمانه واقعیتها را منعکس کند نه اینکه واقعیتها را تعریف کند و باید آثار گفتهها را بسنجیم و خبرنگاران باید حساب شده روایتگری کنند.
آیت الله حیدری همچنین با اشاره به ۳۱ مرداد به عنوان روز جهانی مسجد، عنوان کرد: جایگاه مساجد را باید تعریف کنیم، زیرا مساجد از ظرفیت بالایی برخوردار هستند. باید ظرفیت مساجد را فعال کنیم، زیرا مساجد مایه خیر و برکت و محافظت کننده در برابر استکبار هستند.